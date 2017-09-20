"Газпром" планирует увеличить инвестиции в "Турецкий поток" в 2017 году

2017-09-20 17:11 | www.trend.az | 5

"Газпром", согласно одобренному правлением компании проекту инвестиционной программы на 2017 год, может дополнительно направить на финансирование проекта строительства газопровода "Турецкий поток" около 50 миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".

Ранее в СМИ сообщалось, что "Газпром" по итогам пересмотра бюджета и инвестиционной программы 2017 года может дополнительно направить около 50 миллиардов рублей на финансирование строительства газопровода "Турецкий поток".

В январе в материалах "Газпрома" сообщалось, что в 2017 году компания планировала направить 41,92 миллиарда рублей на строительство "Турецкого потока".

"В проекте инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, который будет рассмотрен советом директоров, предусмотрено увеличение инвестиций в реализацию проекта "Турецкий поток" на сумму около 50 миллиардов рублей", — подтвердили в пресс-службе "Газпрома".

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что правление компании одобрило проект инвестиционной программы на 2017 год, по которому общий объем инвестиций увеличен на 217,341 миллиарда рублей по сравнению с утвержденной в декабре 2016 года инвестпрограммой — до 1,129 триллиона рублей. Отмечалось, что корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основном, с необходимостью увеличения объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты "Газпрома". Новый проект инвестиционной программы будет вынесен на рассмотрение совета директоров "Газпрома".

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.