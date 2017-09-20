Президент Азербайджана выразил соболезнования мексиканскому коллеге

2017-09-20 18:41 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, с чувством скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных произошедшим в Вашей стране страшным землетрясением. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим».