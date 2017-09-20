Леди Гага рассказала о своей паранойе и боли – ВИДЕО

2017-09-20 14:00 | www.oxu.az | 4

Вышел трейлер документального фильма, посвященного американской певице Леди Гага. Ролик можно увидеть на странице онлайн-сервиса Netflix на YouTube. В частности, показаны кадры, в которых исполнительница рассказывает о своей паранойе, страхе, боли и тревоге.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Лента Gaga: Five Foot Two выходит 22 сентября. В картину вошли неизвестные закулисные материалы, интервью. Также показана работа певицы над альбомом Joanne.

Ранее фильм был представлен на кинофестивале в Торонто.

Как уже сообщалось, Леди Гага отложила гастроли по Европе из-за проблем со здоровьем.

A.C.

