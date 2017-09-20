Президент Азербайджана направил письмо президенту Мальты

2017-09-20 18:45 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Республики Мальта госпожу Мари-Луиз Колейро Преке.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемая госпожа Президент, от себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Мальта – Днем независимости. Убежден, что азербайджано-мальтийские отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного процветания и благополучия».