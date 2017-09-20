Глава государства: «С 2004 года экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза»

2017-09-20 18:46 | www.apa.az | 5

«Азербайджан достиг больших успехов в сфере социального и экономического развития. Начиная с 2004 года экономика страны выросла более чем в 3 раза, открыты 1 млн.600 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы в стране составляет 5-6 процентов, что является одним из самых низких показателей в мире».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам главы государства, одним из основных приоритетов Азербайджана являлось снижение уровня бедности в стране.

«В 2004 году уровень бедности превышал 40 процентов. Сегодня этот показатель равен 5-6 процентам. Внешний госдолг ниже ВВП на 20 процентов.В Отчете о международной конкурентоспособности от Давосского форума, в 2016-2017 годах Азербайджан занял 37 место среди 136 стран», - отметил президент Азербайджана.