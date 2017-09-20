В Азербайджане лошадь откусила ребенку половой орган – ФОТО (18+)

2017-09-20 14:24 | www.oxu.az | 5

В одном из районов Азербайджана лошадь покалечила 13-летнего мальчика. Ребенок может потерять половой орган.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bakupost.az, об этом сообщил хирург Фуад Гусейнов.

Он заявил, что лошадь практически вырвала ребенку половой орган. После инцидента ребенок был доставлен в районную больницу, а оттуда в Баку.

По словам хирурга, ребенка прооперировали: «Сейчас он чувствует себя хорошо».

Напомним, что аналогичный случай произошел в 2014 году в Биласуварском районе. Собака откусила половой орган Фариду Агакишиеву 2004 г.р.

Э.А.

