Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства моста на границе с Азербайджаном

2017-09-20 17:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной экспертизы России выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий проекта строительства автомобильного моста через реку Самур в районе пограничных пунктов Азербайджана и РФ, сообщает ведомство в среду.

Главгосэкспертиза провела также повторную проверку достоверности определения сметной стоимости проекта.

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы РФ пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Проектная документация также соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Установлено также, что сметная стоимость строительства определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время автомобили, направляющиеся из России в Азербайджан и обратно, передвигаются по старому мосту через реку Самур, который был построен в 1957 году вместе с комплексом Самурского гидроузла. Его габариты и степень прочности уже не соответствуют современным нормам и требованиям, поэтому вскоре мост закроют для общественного движения, и он будет функционировать как служебное сооружение для эксплуатации гидроузла.

Новый трансграничный автомобильный мост, проект которого был одобрен Главгосэкспертизой России, будет возведен в 60 метрах от старого: такое решение позволит сохранить целостность конструкции гидроузла, и не затруднит его эксплуатацию. Мост рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей, реверсивной, полосы движения в часы пик. Длина моста составит 325,3 метра, ширина - 17, 3 метра, сейсмостойкость – девять баллов. Сооружение будет рассчитано на временные нагрузки, соответствующие нормативным документам Азербайджана и России.

Проект предусматривает также реконструкцию построенных в 1957 году береговых укреплений.

Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Россией от 13 августа 2013 года мост через реку Самур, регуляционные сооружения и коммуникации для его обслуживания являются объектом совместного строительства, поэтому все расходы оба государства несут в равных долях. Строительство подходов к мосту каждая сторона осуществляет самостоятельно на территории своего государства. Проектные решения по подходам к мосту со стороны РФ получили положительное заключение Главгосэкспертизы России в октябре 2016 года.

Ведомство отмечает, что финансирование строительства российской стороны планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)