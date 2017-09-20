В Минобороны прошла встреча с делегацией ВВС Пакистана

2017-09-20 18:58 | www.apa.az | 5

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с делегацией, возглавляемой командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Сохаилом Аманом.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущих перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Отметим, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация ВВС Пакистана в Аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле. Была также почтена память ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу. Пакистанская делегация посетила также Аллею шехидов.