Президент: «Азербайджан намерен превратиться в один из транспортных центров Евразии»

2017-09-20 18:59 | www.apa.az | 5

«Азербайджан играет значимую роль на глобальном энергетическом рынке. Наша страна как надежный поставщик нефти и газа на международные рынки обеспечивает энергобезопасность многих стран мира».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан вместе со своими международными партнерами очень близок к завершению проекта «Южный газовый коридор».

«Южный газовый коридор» является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в мире инвестиционной стоимостью свыше 40 млрд. долларов.

Еще один из приоритетов для нас – транспорт. Азербайджан, расположенный между Европой и Азией намерен стать одним из крупнейших транспортных центров Евразии, использовать свою географическое расположение.

Азербайджан вкладывает средства в транспортные коридоры Север-Юг, Запад-Восток. Проходящие через нашу страну эти коридоры станут кратчайшим путем в обоих направлениях.

Азербайджан в прошлом году отметил 25-летие своей независимости. Развитие нашей страны еще раз показывает, что успех возможен лишь в независимой и свободной стране, судьба которой передана народу. Самое большое счастье азербайджанского народа заключается в том, что наша страна независимая. Азербайджан проводит свободную политику, отвечающую интересам своего народа», - сказал президент.