Вице-президент Федерации фехтования: Назим Ибрагимов должен мне 159 тысяч манатов

2017-09-20 14:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня станет известно имя нового президента Федерации фехтования Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, на конференции, которая начнется в 15:00, единственным кандидатом является министр образования, президент Федерации бадминтона Азербайджана Микаил Джаббаров.

Вице-президент Федерации Яшар Мамедов дал Qafqazinfo комментарий по этому поводу. Он рассказал о предыдущих выборах президента федерации, которые прошли месяц назад, избрании и отставке Назима Ибрагимова.

Мамедов также прокомментировал слухи об уходе с поста вице-президента.

«Меня никто не сможет снять оттуда. Как так может быть, чтобы на выборах 17 августа не было ни одного спортсмена или тренера.

На мое место выбрали Рамина Мамедова, которого выгнали из федерации. Огтая Шахвердиева назначили главным тренером, хотя у этого человека нет ни одного ученика, он работал комендантом в какой-то школе. Назим Ибрагимов 28 месяцев не платил работникам зарплату. Я дал зарплату за 26 месяцев из собственного кармана. Этот человек должен мне 159 тыс. манатов, чтобы не давать их, он якобы снял меня с должности. Но это было неофициально. Никто не присутствовал на том заседании.

Назима Ибрагимова мы избрали в федерацию с 2007 года. 3 года он работал нормально, а с 2010 года ни разу не вошел в зал. Говорили, что в каждом районе страны откроют зал. Но они даже не отремонтировали один зал. 3 года команда не выходит на соревнования, 2 года не получает зарплату».

Э.А.

