В Азербайджане ограбили гражданина Турции

2017-09-20 14:34 | www.oxu.az | 3

Житель Агджабеди отвез гражданина Турции в район, избил и отнял у него деньги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил сам гражданин Турции Ягуб Оздилек, обратившись в Агджабединское районное отделение полиции.

Он отметил в жалобе, что познакомился с человеком по имени Эльмаддин, жителем Агджабединского района, в Бакинском аэропорту. После этого он в качестве гостя отвез иностранца в Агджабеди. Здесь он избил гражданина Турции и отнял у него 8 тыс. турецких лир, 2500 долларов США и 3000 манатов.

По факту в Агджабединском районном отделении полиции проводится расследование.