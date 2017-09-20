Баку и счастливая семья - воплощение любви через музыку (ФОТО)

2017-09-20 17:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер камерной музыки “Iki qəlbin dastanı” (Легенда двух сердец) с участием семейной четы - лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде (фортепиано) и заслуженного артиста Азербайджана Алексея Милтиха (виолончель), сообщает Trend Life.

Концерт прошел в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры и туризма Азербайджана. В фестивале, который проходит с 18 по 26 сентября, принимают участие музыканты и коллективы из Азербайджана, Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины и Ирана.

В этот вечер два любящих сердца постарались показать через шедевры азербайджанской и мировой классической музыки свои чувства друг другу, ритмы счастливой семейной жизни, любовь к родной земле. На вечере прозвучали произведения Роберта Шумана, Сергея Рахманинова, Жюля Массне, Назима Аливердибекова, Астора Пьяццолла и Фархада Бадалбейли.

Выступление артистов было встречено овациями зрителей.

В Международном центре мугама в рамках фестиваля также пройдут такие мероприятия, как концерт грузинской пианистки Элисо Болквадзе (20 сентября), проект телеканала Mədəniyyət (Культура) под названием "Sevgili canan" (21 сентября) и концерт молодого пианиста Эльданиза Алекперзаде (23 сентября).

Билеты продаются в кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн www.iticket.az

(Автор: Вугар Иманов)