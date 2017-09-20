США выделили почти сто миллионов долларов на помощь рохинджа

2017-09-20 17:33 | www.trend.az | 5

США выделили почти 100 миллионов долларов на помощь народности рохинджа из мьянманского штата Ракхайн, где происходят столкновения, передает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

В частности, 32 миллиона долларов было обещано выделить в рамках Генеральной ассамблеи ООН, в общей сложности помощь в 2017 году составит примерно 95 миллионов долларов.

Деньги пойдут на поддержку представителей народности рохинджа, которые бегут от насилия в штате. Им будут предоставлены продукты питания, палатки, медицинская помощь, вода, средства гигиены, психологическая поддержка и иная помощь.

Госдеп в своем сообщении поблагодарил правительство соседней Бангладеш за помощь беженцам.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по данным ООН, уже приняли больше 400 тысяч беженцев рохинджа.