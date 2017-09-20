В Азербайджане будет учреждена новая медаль

2017-09-20 14:40 | www.oxu.az | 4

Будет учреждена юбилейная медаль «100 лет Азербайджанской полиции (1918-2018)».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим вносятся изменения в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей».

Этой юбилейной медалью будут награждены сотрудники и ветераны внутренних органов, образцово выполняющие обязанности в органах внутренних дел, показавшие высокие результаты на службе, и другие лица, принимавшие участие в борьбе с преступностью, обеспечении общественной безопасности, имеющие особые заслуги в развитии органов полиции.