Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу комитета кредиторов Bank Standard

2017-09-20 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу комитета кредиторов Bank Standard, находящего в процессе ликвидации, говорится в сообщении председателя комитета Акрама Гасанова, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Таким образом, ликвидационный план банка остался без изменений. Напомним, что комитет кредиторов подал кассационную жалобу в связи с несогласием с рядом моментов в ликвидационном плане банка.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 437,74 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)