Высказывания Саргсяна о нагорно-карабахском конфликте абсурдны - азербайджанский депутат

2017-09-20 17:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Высказывания Сержа Саргсяна о нагорно-карабахском конфликте абсурдны и нелепы, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов, комментируя выступление президента Армении на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, в ООН знают о том, что Саргсян преступник.

«Это полевой командир, который принимал непосредственное участие в Ходжалинском геноциде. Организация также проинформирована о площади территории Азербайджана при вступлении в ООН. То есть, бессмыслица, которую нес Саргсян с трибуны ООН против этих фактов, не имеет под собой никакой правовой основы. Все озвученное им – клевета. Руководству ООН известно о том, что она сама признала оккупацию армянами азербайджанских территорий и что существуют четыре резолюции этой структуры о безоговорочном выводе армянских войск с этих территорий. Они должны задать Саргсяну вопрос: почему Армения не выполняет эти резолюции и что делают армянские войска на территории Азербайджана? Саргсян, не стесняясь, объявляет с трибуны ООН о желании создать новое армянское государство на оккупированных азербайджанских территориях. Хочется верить, что эти бредни президента Армении будут оценены руководством ООН», - сказал Мамедов.

Напомним, что в Нью-Йорке проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)