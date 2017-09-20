Дети боевиков из Азербайджана в багдадском приюте – ВИДЕО

2017-09-20 15:00 | www.oxu.az | 4

Корреспонденты российского телеканала нашли в приюте в Багдаде двух детей, чьи родители, предположительно, отправились воевать на стороне ИГ из Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, двое малолетних детей, которых корреспонденты телеканала Russia Today увидели в одном из приютов Багдада, предположительно являются азербайджанцами. Родители этих детей погибли во время боевых действий на стороне запрещенной радикальной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"Их привезли в приют 12 сентября из Тель-Афара. Первым фотографии этих детей мне прислал Зияд Сабсади (представитель Чечни в Совете Федерации РФ. Он собирает всех детей с территорий, подконтрольных ИГ, и отправляет в РФ — ред.)", - рассказал Sputnik Азербайджан занимающийся расследованием этого дела журналист.

На вопрос о том, как назывался город, где он жил, мальчик мотает головой – не знает. Тот факт, что ребенок отвечает на азербайджанском языке на вопрос, заданный на русском, позволяет предположить, что, может быть, дети росли в русскоязычной семье в Азербайджане.

Н.О.