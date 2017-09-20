Вкладчикам ликвидированных в Азербайджане банков выплачено почти 748 млн манатов

2017-09-20 17:49 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму порядка 747,93 миллиона манатов, сообщает в среду фонд.
Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на 19 сентября:
|
Банки
|
Общий объем вкладов (в млн манатов)
|
Объем застраховн-ных вкладов (в млн манатов)
|
Объем компенси- руемых вкладов (в млн манатов)
|
Размер выплачен-ных компенсаций (в млн манатов)
|
Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%)
|
Размер невыплачен-ных компенсаций (в млн манатов)
|
Parabank
|
87,601
|
50,714
|
43,885
|
43,222
|
98,5
|
0,662
|
Zaminbank
|
77,116
|
75,574
|
72,675
|
72,196
|
99,3
|
0,479
|
Kredobank
|
30,191
|
29,159
|
27,91
|
27,914
|
99,9
|
0,122
|
Dekabank
|
5,36
|
3,684
|
3,127
|
3,088
|
98,7
|
0,039
|
Atrabank
|
31,024
|
26,995
|
14,614
|
14,35
|
98,2
|
0,263
|
Кавказский банк развития
|
11,996
|
6,617
|
2,09
|
2,004
|
95,8
|
0,086
|
Bank Standard
|
596,499
|
554,593
|
441,154
|
437,737
|
99,2
|
3,416
|
United Credit Bank
|
3,55
|
3,23
|
2,099
|
1,837
|
87,5
|
0,263
|
Bank of Azerbaijan
|
124,732
|
122,366
|
24,937
|
24,191
|
97
|
0,746
|
Ganjabank
|
3,177
|
1,553
|
1,039
|
0,976
|
93,9
|
0,063
|
Texnikabank
|
163,154
|
161,796
|
122,642
|
120,458
|
98,2
|
2,183
Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля. Прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Kredobank, Parabank, Dekabank и Zaminbank приостановлен с первого август, а Кавказского банка развития и Atrabank - с 22 августа.
Лицензии всех 11 банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.
Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.
Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.
Официальный курс на 20 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)