52% населения Земли не имеет доступа к интернету

2017-09-20 15:04 | www.oxu.az | 3

Несмотря на наш век высоких технологий и всеобщей информатизации, больше половины жителей земного шара до сих пор не имеют доступа к интернету.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, Организация объединенных наций предупреждает о том, что цифровой раскол между развитыми и развивающимися странами в области информационных технологий в скором времени может превратиться в настоящую пропасть. Об этом свидетельствуют данные, изложенные в докладе ООН Global Broadband Progress.

Согласно статистике, 52% всего населения Земли до сих пор не имеют никакого доступа к интернету, что существенно влияет на уровень жизни и дальнейшее социальное развитие жителей этих стран.

Эксперты ООН говорят о том, что цифровой раскол между разными регионами мира увеличивается с каждым годом из-за наращивания скоростей соединения в развитых странах и стагнацией этого показателя в развивающихся.

Л.А.

