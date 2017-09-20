Президент Ильхам Алиев: Армения более 25 лет оккупирует 20 процентов территории Азербайджана (версия 2)

2017-09-20 18:05 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ – Армения более 25 лет оккупирует 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и еще семь районов страны, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.

Глава государства отметил, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана.

“Как результат армянской агрессии, почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана находится под оккупацией. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев в Армении, Нагорном Карабахе и семи других регионах нашей страны”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил о Ходжалинском геноциде, совершенном Арменией.

“Армения совершила геноцид против азербайджанцев в Ходжалы. Ходжалинский геноцид уже официально признан более чем 10 странами. 26 февраля 1992 года Армения совершила военное преступление, убив 613 мирных жителей”, - подчеркнул Президент Азербайджана.

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