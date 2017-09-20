Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования мексиканскому коллеге

2017-09-20 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето.

«С чувством горечи встретил известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных в вашей стране ужасным землетрясением. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование вам, семьям и близким погибших, всему мексиканскому народу, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим», - говорится в послании главы государства.