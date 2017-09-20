Завод STAR принесет Азербайджану 800 миллионов долларов

2017-09-20 15:24 | www.oxu.az | 4

"В первые 5 лет после запуска нефтеперерабатывающего завода STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага Измира (Турция), Азербайджан получит доход на сумму более 600 млн долларов в год".

Как передает Oxu.Az, об этом президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

По его словам, в течение последующих 10 лет предприятие принесет ежегодно более 800 млн долларов:

"Строительство завода завершится во второй половине 2018 года. Завод в первую очередь обеспечит сырьем – легкой и тяжелой нафтой – нефтехимический комплекс Petkim, крупнейший актив компании в Турции".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеомп Тайипом Эрдоганом. Сдать завод в эксплуатацию планируется в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 4,7 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иная продукция. Завод в основном будет перерабатывать нефть сортов Ural, Azeri Light и Kirkuk.

Л.А.

