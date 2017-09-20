Верхние строения первой платформы для "Шах Дениз-2" установлены в море

2017-09-20 18:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Верхние строения производственной платформы, построенной в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", установлены на опорный блок на точке на контрактной площади, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan, распространенном в среду.

Верхние модули производственной платформы, строительство которых было завершено раньше срока, были отправлены на точку на барже STB-1 15 сентября. Транспортировка, доставка и установка верхних строений заняли шесть дней.

"Верхние модули весом 15800 тонн, длиной 100 метров и шириной 60 метров успешно установлены на опорный блок производственной платформы на глубине моря 94 метра", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент BP по проектам Юэн Драммонд, слова которого приводятся в сообщении, установка верхних модулей производственной платформы является чрезвычайно важным этапом проекта.

"Мы очень рады, что завершили установку безопасно и своевременно для поддержки завершения проекта "Шах Дениз-2" и поставки первого газа в следующем году. Я рад сказать, что проект движется в направлении завершения согласно графику и ниже запланированного бюджета. Я хотел бы поблагодарить каждого человека, чей труд позволил достичь этой важной вехи с отличными результатами безопасности", - сказал Драммонд.

Строительство верхних модулей для платформы "Шах Дениз-2" велось на производственной площадке консорциума Azfen-Tekfen.

Ранее консорциум "Шах Дениз" уже установил в море верхние строения платформы с жилым блоком.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" добыча газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров в год. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз" будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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