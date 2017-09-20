Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мальты

2017-09-20 18:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преке.

"От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Республики Мальта – Днем независимости. Убежден, что азербайджано-мальтийские отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.