Метанет Асадова: Мне подарили 17 автомобилей

2017-09-20 15:36 | www.oxu.az | 4

Спасибо моим дорогим, приличным друзьям и подругам. Они получили такое удовольствие от моего пения, что подарили мне автомобиль. Мне подарили не только автомобиль, но и многие другие ценные подарки. Предыдущий мой автомобиль стоил 50 тыс. долларов. Мой новый автомобиль совсем другой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на axşam.az, об этом сказала певица Метанет Асадова. По ее словам, в общей сложности ей подарили 17 автомобилей.

М.Асадова также рассказала, что ее свадьба отложена на неопределенный срок.

«Давайте закроем тему свадьбы. Если мне попадется мужчина, который полностью меня устраивает, то я брошу свое ремесло и выйду замуж. Семья для меня важна. В то же время и деньги имеют значение. Зачем мне мужчина без денег? Это просто смешно. Если у меня не будет денег, я не смогу снимать клипы и давать концерты. Зачем мне какой-то голодранец? Из-за него я оставлю свое призвание?», - сказала она.

А.С.

