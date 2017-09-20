В Хачмазском районе горит лес

2017-09-20 18:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе Азербайджана горит лес. Об этом Trend в среду сообщил глава Исполнительной власти района Шамсаддин Ханбабаев.

По его словам, пожар начался на скошенном пшеничном поле близ села Чилягир, затем перекинулся на лесную полосу. На место происшествия направлены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны и Северного регионального центра МЧС.

"Я также нахожусь здесь. Мы стараемся потушить пожар. Угрозы распространения пламени на территорию населенных пунктов нет", - сказал Ханбабаев.

По его словам, пожар уже локализован.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)