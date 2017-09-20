Роухани: “США нарушают договоренности и подрывают доверие к себе”

2017-09-20 20:15 | www.apa.az | 4

Новая администрация США, нарушая международные договорённости, подрывает доверие к себе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани выступая на Генассамблее ООН.

"Нарушая свои международные обязательства, новая администрация Соединенных Штатов разрушает лишь доверие к себе, подрывает международное доверие к идее переговоров с ними", — сказал он.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал речь американского лидера Дональда Трампа в ООН невежественной, абсурдной и полной ненависти. Вчера американский президент раскритиковал Совместную программу действий (СВДП), которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.