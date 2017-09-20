Михаэля Шумахера могут перевезти в США для лечения

2017-09-20 15:50 | www.oxu.az | 4

Семья семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» немца Михаэля Шумахера может перевезти его в США для продолжения реабилитации в клинике в Далласе (штат Техас).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает немецкий журнал Bravo.

На данный момент мало информации о том, в каком состоянии находится Шумахер, получивший серьезные травмы мозга в 2013 году. Он проходит реабилитацию на вилле в Швейцарии, где за ним присматривает команда профессиональных медиков. Как сообщает издание, состояние Шумахера до сих пор остается слабым.

Жена бывшего гонщика Коринна планирует перевезти своего мужа в Даллас, где они владеют фермой. Там также располагается клиника доктора Марка Уикса, которая для семьи немца является «новой надеждой» в вопросе лечения и реабилитации Шумахера.

«У нас очень большой опыт работы с пациентами, получившими серьезные черепно-мозговые травмы, - цитирует издание Уикса. - В Европе, скорее всего, нет ни одной клиники, которая работала с таким количеством похожих случаев».

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.

Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами «королевских гонок» по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).

Н.О.

