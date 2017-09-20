Предоплата за электроэнергию в Азербайджане стала возможна через терминалы MilliÖN

2017-09-20 18:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Население Азербайджана получило возможность загружать SMART-карты для предоплаты за электроэнергию через терминалы самообслуживания MilliÖN, сообщили Trend в среду в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов MilliÖN).

Как сказали в компании, SMART-карты пока возможно загрузить в терминалах MilliÖN, установленных в Гяндже, Исмаиллы, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.

«В ближайшее время число терминалов с функцией загрузки SMART-карт для оплаты потребленной электроэнергии в Гяндже будет увеличено. Кроме того, на предстоящей неделе новая функция будет доступна в терминалах MilliÖN в Мингячевире, Барде и Шамкире», - сказали в компании.

По словам источника, опция загрузки SMART-карт для предоплаты за электроэнергию в настоящее время доступна только в терминалах MilliÖN. "Из-за того, что стандарт для загрузки SMART-карт "Азеришыг" (энергооператор Азербайджана) отличается от стандартов для карт «Азеригаза» и «Азерсу», платежные терминалы оснащены дополнительными считывающими устройствами. Для уведомления пользователей о новой опции на терминалы будут наклеены соответствующие стикеры.

Терминалы MilliÖN предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Кроме того, через терминалы MilliÖN, установленных на автобусных остановках в Баку, возможна также покупка и загрузка транспортных карт BakiKart.

(Автор: Гусейн Велиев)

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