Иранская колонна с гумпомощью попала под минометный обстрел в Дейр-Эз-Зоре

2017-09-20 18:56 | www.trend.az | 3

По меньшей мере пять человек получили ранения при минометном обстреле колонны грузовиков с гуманитарной помощью у здания мэрии сирийского Дейр-эз-Зора, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Два минометных снаряда разорвались рядом с грузовиками на одной из центральных улиц Дейр-эз-Зора. Ранения получил один из водителей и не менее четырех мирных граждан.

"Колонна, прибывшая сегодня в Дейр-эз-Зор, доставила гуманитарную помощь от Ирана. Помимо продуктов питания, доставлено более 20 тонн медикаментов. Однако сегодняшний обстрел в очередной раз доказал, что у террористов ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") нет принципов. Их задача – лишь убивать мирных граждан", - рассказали РИА Новости в мэрии.

В Дейр-эз-Зоре пятого сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство". В понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды

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