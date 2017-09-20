Микаил Джаббаров получил новую должность – ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 15:56 | www.oxu.az | 4
Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Азербайджанской федерации фехтования.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Apasport, на мероприятии в административном здании Национального олимпийского комитета был уточнен новый состав структуры.
Единственный кандидат на пост президента Федерации Микаил Джаббаров был избран на эту должность по итогам голосования.
10:18
Сегодня состоится отчетно-выборная конференция Азербайджанской федерации фехтования.
Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил первый вице-президент структуры Яшар Мамедов.
По его словам, мероприятие пройдет в Национальном олимпийском комитете и начнется в 15:00. Ожидается, что на конференции на пост президента будет избран единственный кандидат – министр образования Микаил Джаббаров.
Отметим, что М.Джаббаров также является президентом Азербайджанской федерации бадминтона.