Микаил Джаббаров получил новую должность – ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 15:56 | www.oxu.az | 4

Сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Азербайджанской федерации фехтования.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Apasport, на мероприятии в административном здании Национального олимпийского комитета был уточнен новый состав структуры.

Единственный кандидат на пост президента Федерации Микаил Джаббаров был избран на эту должность по итогам голосования.

10:18

Сегодня состоится отчетно-выборная конференция Азербайджанской федерации фехтования.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил первый вице-президент структуры Яшар Мамедов.

По его словам, мероприятие пройдет в Национальном олимпийском комитете и начнется в 15:00. Ожидается, что на конференции на пост президента будет избран единственный кандидат – министр образования Микаил Джаббаров.

Отметим, что М.Джаббаров также является президентом Азербайджанской федерации бадминтона.

Э.А.

