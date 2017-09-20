Президент Ильхам Алиев: Армения - коррумпированное, несостоявшееся государство, управляемое деспотичным, средневековым режимом (версия 4)

2017-09-20 19:16 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ – Армения более 25 лет оккупирует 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и еще семь районов страны, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.

Глава государства отметил, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана.

“Как результат армянской агрессии, почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана находится под оккупацией. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев в Армении, Нагорном Карабахе и семи других регионах нашей страны”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил о Ходжалинском геноциде, совершенном Арменией.

“Армения совершила геноцид против азербайджанцев в Ходжалы. Ходжалинский геноцид уже официально признан более чем 10 странами. 26 февраля 1992 года Армения совершила военное преступление, убив 613 мирных жителей, среди которых 106 женщин и 63 ребенка”, - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что один из тех военных преступников, кто совершил ужасные преступления против человечества, - нынешний президент Армении. Президент Ильхам Алиев напомнил, что ведущие международные организации приняли резолюции, требующие вывода армянских войск с территории Азербайджана.

“В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Другие организации, такие как Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы и Европарламент, приняли схожие решения и резолюции. Армения их не соблюдает”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения уже 24 года игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и, к сожалению, не несет наказания за это.

Глава государства добавил, что в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней.

“В нашем случае данные резолюции не выполняются уже 24 года. Это двойные стандарты, и это неприемлемо. На Армению должны быть наложены международные санкции. Одна из важных реформ ООН должна заключаться в создании механизма выполнения резолюций Совета Безопасности. Армения делает все, чтобы сохранить статус-кво неизменным, блокирует субстантивные переговоры. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, Россия, США неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем. Вопрос в том, как это коррумпированное, несостоявшееся государство, управляемое деспотичным, средневековым режимом, может позволить себе на протяжении многих лет нарушать международное право, игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН и заявления ведущих стран мира? Ответ - двойные стандарты”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на агрессора не оказывается международного давления, на армянскую диктатуру не накладываются международные санкции.

“Эта политика должны быть прекращена. Такая политика в отношении агрессора - это не только демонстрация несправедливости, она также создает иллюзию, что армянская диктатура может продолжать свою политику террора”, - сказал глава государства.

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