Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в открытии 72-й сессии Генассамблеи ООН

2017-09-20 19:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Нью-Йорке в среду состоялось открытие 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на открытии 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Выступивший на сессии Президент Финляндии Саули Нийнисте отметил, что борьба с терроризмом является общим приоритетом, рассказал о демографических процессах в мире. Он коснулся значения охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии и гендерного равенства.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем выступлении отметил, что международное сообщество должно быть более активным в борьбе с терроризмом и экстремизмом, только в этом случае можно предотвратить эти угрозы. Он рассказал о важности защиты биосферы для региональной интеграции, климатических изменений, устойчивого развития.