Азербайджанец пытался незаконно попасть в Россию в багажнике машины

2017-09-20 16:12 | www.oxu.az | 4

Гражданин Азербайджана попытался незаконно проникнуть на территорию России, спрятавшись в багажном отсеке машины.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в Брянской области России.

18 сентября на территории стационарного контрольного поста "Красный камень" пограничники остановили российский автомобиль. При осмотре транспорта в его багажнике сотрудники ведомства обнаружили гражданина Азербайджана. Он пытался въехать в страну нелегально.

Злынковский районный суд привлек нарушителя к административной ответственности.

Н.О.