Американские конгрессмены гостят у карабахских сепаратистов

2017-09-20 16:19 | www.oxu.az | 4

Сопредседатель комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Фрэнк Паллоне и член комитета по внешним отношениям Тулси Габбард посетили оккупированный Нагорный Карабах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Новости Армения».

Согласно информации, Паллоне и Габбард посетили культурные и религиозные центры в Шуше и Степанакерте (Ханкенди), а также выступили в т.н. парламенте оккупационного режима.

Ранее оккупированные территории Азербайджана посетил конгрессмен Дэвид Валадао.

Н.О.