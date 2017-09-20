Баку с трибуны Генассамблеи ООН призывает к введению механизма санкций в отношении Армении

2017-09-20 19:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ – Баку призывает к введению механизма санкций против Армении за невыполнение резолюций ООН.

К введению такого инструмента влияния призвал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомнив историю конфликта и кровавые акции Армении против мирного населения Азербайджана, Президент Ильхам Алиев призвал к тому, о чем постоянно говорят все мировые державы – к реальной работе резолюций ООН. Дело в том, что уже много лет Армения просто игнорирует четыре резолюции ООН, которые призывают к немедленному и безоговорочному выводу войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Ереван, чувствуя абсолютную безнаказанность со стороны всех мировых институтов за преступления, которые совершаются более двадцати лет подряд, просто игнорирует все призывы соблюдать международное право, имея наглость еще и оправдываться на всех мировых площадках за факт агрессии против Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что необходимо разработать такие механизмы, которые бы служили реальным инструментом для выполнения резолюций ООН. Действительно, реформирование ООН должно быть в первую очередь сосредоточено на том, чтобы авторитет организации не подрывали такие субъекты, как Армения, и чтобы решения и постановления ООН не оставались лишь беззубыми призывами на бумаге, но служили немедленным сигналом к действию.

По мнению Баку, одним из таких инструментов должно стать введение санкций против страны, которая отказывается выполнять резолюцию.

То, что мировые институты и крупные мировые державы, бесспорно обладающие необходимыми сдерживающими агрессора средствами, просто закрывают глаза на игнорирование Ереваном всех призывов ООН, является очевидным попустительством Еревану, который продолжает творить то, что хочет, не обращая внимания на международное право. Парадоксальность ситуации заключается в том, что весь мир знает, что Армения нарушает международное право, нарушает права человека и нормы морали.

Причем в случае с другими аналогичными ситуациями, когда международное право нарушает главный политический оппонент той или иной державы, санкции вводятся уже на следующий день после нарушения этим субъектом резолюций. Такой избирательный подход, безусловно, развязывает стране-агрессору – Армении руки и служит главным предлогом для ухода от субстантивных переговоров и продвижения Еревану к миру.

Сколько лет должно пройти, чтобы за преступлением, наконец, последовало наказание? Судя по всему, неограниченное количество, так как Армения в этом году с помпой праздновала 25 лет безнаказанной оккупации азербайджанских земель.

Увы, международное сообщество оказалось в случае произвола Армении беззубо и безвольно, и если в ближайшее время не будут введены механизмы, заставляющие Ереван выполнять резолюции ООН, ни одна мировая держава не сможет добиться справедливого решения затянувшегося преступления Армении против Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)