Saxo Bank не ожидает резких изменений курса маната к доллару (Эксклюзив)

2017-09-20 19:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время резких изменений курса азербайджанского маната к доллару не ожидается, считает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"Более слабый доллар, а также стабильные и относительно растущие цены на нефть являются положительными факторами для позиций маната. На данный момент никаких новых изменений в стоимости валюты не ожидается. Кроме того, более высокая доходность маната может вернуть часть вложенных в него ранее инвестиций", - сказал Trend Харди.

Коснувшись заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится сегодня, и ожидаемого решения по ключевой процентной ставке, Харди отметил, что ждать повышения процентной ставки ФРС не следует.

"Прогнозируется, что ФРС не будет повышать ставки. Вместо этого мы ожидаем, что ФРС объявит о планах постепенного сокращения своего баланса, позволяя некоторым из своих холдингов уйти с рынка – с заранее объявленным планом в размере 10 миллиардов долларов в месяц – и это, скорее всего, начнется в октябре. Учитывая то, что президент Дональд Трамп договорился с демократами об увеличении верхнего уровня долга, ничто не мешает предположить, что ФРС объявит об этом на сегодняшнем заседании", - считает эксперт.

По словам Харди, в настоящее время рынок может снизить даже то небольшое ожидание повышения ключевой процентной ставки в декабре. "Следующий шаг ФРС, направленный на количественное ужесточение, находится в центре пристального внимания рынка. Больший интерес представляет то, что, по мнению ФРС, в ближайшей перспективе траектория роста будет более осторожной, например, из-за обрушившихся недавно на США ураганов "Харви" и "Ирма". Это может привести к тому, что рынок предельно снизит даже то небольшое ожидание повышения ставок в декабре", - сказал Харди.

По мнению эксперта, это может привести к небольшому ослаблению доллара, особенно в сравнении с валютами развивающихся рынков.

"В свою очередь, слабость доллара может привести к некоторому укреплению стоимости сырьевых товаров, особенно нефти. При этом мы полагаем, что сегодня цены на нефть поднимаются настолько высоко, насколько это возможно, учитывая баланс спроса и предложения во всем мире, и потому мы не ожидаем какого-либо нового драматического нефтяного бума", - сказал Харди.

Итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США станут известны в среду. Отметим, что большинство зарубежных экспертов считает, что регулятор сохранит диапазон базовой процентной ставки на уровне 1-1,25 процента.

ФРС в декабре 2016 года повысила ставку на 0,25 процентного пункта с уровня 0,25-0,5 процента, на котором она держалась с декабря 2015 года. В конце 2015 года регулятор повысил ее на 0,25 процентного пункта впервые с 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25 процента в декабре 2008 года. По итогам мартовского заседания регулятор вновь повысил ставку — до 0,75-1 процента годовых, а в июне - повысил до текущего уровня. В ходе июльского заседания ставка осталась без изменений.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)