Трамп возложил на Клинтон ответственность за появление ядерного оружия в КНДР

2017-09-20 16:24 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, позволила Северной Кореи проводить исследования ядерного оружия и создать оружие.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в твиттере.

«После того, как позволить Северной Корее исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарем, Хиллари критикует [меня]», - написал Трамп.

Ранее, выступая на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трамп пригрозил «полностью уничтожить» режим «человека-ракеты» Ким Чен Ына.

Н.О.