Появилась информация об увольнении директора лицея №43

2017-09-20 16:30 | www.oxu.az | 4

Появилась информация об увольнении директора комплекса «Детский сад-школа-лицей» № 43 города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим родители намерены провести акцию протеста.

Родители грозят забрать своих детей из лицея, если директор Гафар Гусейнов не будет восстановлен в должности.

В Управлении образования города Баку заявили по этому поводу, что новость об увольнении директора Гафара Гусейнова не соответствует действительности. В управлении отметили, что директор остается на должности:

«Просто Гафар Гусейнов вышел в бюллетень по состоянию здоровья».

Э.А.

