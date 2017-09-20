Президент Ильхам Алиев: Армения - коррумпированное, несостоявшееся государство, управляемое деспотичным, средневековым режимом (версия 5)

2017-09-20 19:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ – Армения более 25 лет оккупирует 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и еще семь районов страны, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.

Глава государства отметил, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана.

“Как результат армянской агрессии, почти 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана находится под оккупацией. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения провела политику этнической чистки против азербайджанцев в Армении, Нагорном Карабахе и семи других регионах нашей страны”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил о Ходжалинском геноциде, совершенном Арменией.

“Армения совершила геноцид против азербайджанцев в Ходжалы. Ходжалинский геноцид уже официально признан более чем 10 странами. 26 февраля 1992 года Армения совершила военное преступление, убив 613 мирных жителей, среди которых 106 женщин и 63 ребенка”, - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что один из тех военных преступников, кто совершил ужасные преступления против человечества, - нынешний президент Армении. Президент Ильхам Алиев напомнил, что ведущие международные организации приняли резолюции, требующие вывода армянских войск с территории Азербайджана.

“В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Другие организации, такие как Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы и Европарламент, приняли схожие решения и резолюции. Армения их не соблюдает”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения уже 24 года игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и, к сожалению, не понесла наказания за это.

Глава государства добавил, что в некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней.

“В нашем случае данные резолюции не выполняются уже 24 года. Это двойные стандарты, и это неприемлемо. На Армению должны быть наложены международные санкции. Одна из важных реформ ООН должна заключаться в создании механизма выполнения резолюций Совета Безопасности. Армения делает все, чтобы сохранить статус-кво неизменным, блокирует субстантивные переговоры. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, Россия, США неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем. Вопрос в том, как это коррумпированное, несостоявшееся государство, управляемое деспотичным, средневековым режимом, может позволить себе на протяжении многих лет нарушать международное право, игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН и заявления ведущих стран мира? Ответ - двойные стандарты”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на агрессора не оказывается международного давления, на армянскую диктатуру не накладываются международные санкции.

“Эта политика должны быть прекращена. Такая политика в отношении агрессора - это не только демонстрация несправедливости, она также создает иллюзию, что армянская диктатура может продолжать свою политику террора”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил о прошлогодней апрельской атаке Армении на Азербайджан.

“В апреле прошлого года Армения совершила очередное военное преступление на линии соприкосновения, атаковав наши села. Как результат этой атаки, шесть азербайджанских гражданских лиц были убиты, среди них один ребенок, и 26 гражданских лиц были ранены. Сотни наших домов были уничтожены”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджану пришлось защищать своих граждан.

“В результате успешного контрнаступления Азербайджан освободил некоторые территории в трех оккупированных районах - Агдере, Физули и Джабраиле и водрузил свой национальный флаг на освобожденных территориях. Армянское руководство не должно забывать этот урок. В противном случае итог следующей армянской провокации будет еще более болезненным для них”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что терпя поражение на поле битвы, Армения использует свою подлую политику нападения на азербайджанские города и села.

“Четвертого июля 2017 года целенаправленная атака Армении на село Алханлы в Физулинском районе с использованием 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов и гранатометов привела к смерти двух гражданских лиц - двухлетней Захры и ее бабушки. Седьмого августа 2017 года армянскими солдатами был ранен 13-летний мальчик в Товузском районе, граничащем с Арменией. Международное сообщество должно остановить армянский фашизм и террор”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта, но в то же время будет защищать своих граждан в соответствии с Уставом ООН, если армянские военные провокации продолжатся.

“Если будет необходимо, мы еще раз накажем агрессора, как это было сделано в апреле 2016 года. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, и территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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