Выступление Саргсяна в ООН напоминало театральное представление - Айдын Мирзазаде

2017-09-20 19:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Выступление президента Армении Сержа Саргсяна на 72-й сессии Генассамблеи ООН – классическая форма лжи и фальши, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, оккупация части азербайджанских земель, территориальные претензии к Турции и предложение дружбы соседям после обвинения Турции в «геноциде армян», являющемся исторической фальсификацией, напоминает театральное представление для неинформированной аудитории.

«Саргсян пытается казаться цивилизованным, демократичным лидером с современным мышлением, однако Армению знают в мире как страну, давно не соблюдающую нормы международного права, говорящую на языке войны и диктата с соседними государствами и попирающую демократические ценности в своей стране», - сказал депутат.

По его словам, сегодня Армения пытается играть в фальшивую игру, обелить свой запятнанный имидж в глазах международного сообщества. «Он пытается показать внутри страны, что нынешняя власть имеет силу и авторитет. Но истории известно много таких фальшивых игр. Думаю, что Армении не удастся оправдаться и уйти от ответственности за совершенные преступления», - сказал Мирзазаде.

Напомним, что в Нью-Йорке проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)