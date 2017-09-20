Глава Каталонии обвинил МВД Испании в агрессии

2017-09-20 16:37 | www.oxu.az | 4

"Правительство Каталонии стало жертвой спланированной агрессии со стороны испанских правоохранительных органов".

Об этом заявил в среду глава Каталонии Карлес Пучдемон, выступая с официальной реакцией на обыски и аресты, которые проводились в ряде ведомств автономии, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Каталонии стало жертвой скоординированной агрессии со стороны сил полиции министерства внутренних дел Испании", - приводятся слова Пучдемона на официальной странице правительства Каталонии в Twitter.

"У этой агрессии нет никаких законных оснований", - добавил он. "Все это было произведено с нарушением верховенства закона и всех конституционных гарантий, а также Хартии ЕС по правам человека", - подчеркнул Пучдемон.

Н.О.