Человек, спасенный Хошгедем, похищен из санатория – ВИДЕО

2017-09-20 16:44 | www.oxu.az | 4

Ибадат Рзаев, помещенный в санаторий для людей с психологическими проблемами в Бильгя ведущей Хошгедем Хидаятгызы, был похищен оттуда родственниками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ölkə.az, жителя села Чахырлы Масаллинского района Ибадета Рзаева 20 лет продержала на цепи собственная мать. После того, как факт был предан широкой огласке, при содействии Х.Хидаятгызы И.Рзаева привезли в Баку и поместили в санаторий, но близкие похитили его из санатория.

По другой информации, сюжет вышел в эфир два дня назад, но ни ИВ Масаллинского района, ни правоохранительные органы не сделали официальное заявление по этому вопросу.

А.С.

