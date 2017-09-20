ВВС Азербайджана и Пакистана обсудили военное сотрудничество (ФОТО)

2017-09-20 19:43 | www.trend.az | 4
БАКУ /Тrend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация ВВС Пакистана в Аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.
Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Пакистанская делегация, посетив Аллею шехидов, почтила память героических сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила цветы на их могилы и венок к мемориалу «Вечный огонь».
Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с делегацией, возглавляемой командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Сохаилом Аманом.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)