Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 225

2017-09-20 19:54 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 225 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.

"Всего погибли 225 человек", - сообщил глава спасательной службы в Twitter.

Ранее сообщалось о 216 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.