Цена на нефть впервые с апреля превысила $56

2017-09-20 19:55 | www.trend.az | 3

Цена на нефть марки Brent впервые с 13 апреля превысила уровень в 56 долларов за баррель на оптимизме по перспективам сделки ОПЕК и других стран по сокращению добычи нефти, передает в среду РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 18.02 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,87 процента - до 56,19 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,46 процента - до 50,63 доллара за баррель.

Трейдеры с оптимизмом смотрят на попытки ОПЕК+ стабилизировать ситуацию на перенасыщенных нефтяных рынках. Так, министр нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби ранее заявил, что Ирак и некоторые другие страны считают, что необходимо сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+ еще примерно на один процент. По словам аль-Лаиби, сокращения добычи странами ОПЕК идут хорошо, страны вне ОПЕК выполняют условия соглашения в меньшей мере, но это согласуется с ожиданиями.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.