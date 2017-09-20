Баку примет финал Лиги Европы УЕФА в 2019 году

2017-09-20 19:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялось заседание Исполкома УЕФА, под председательством президента Александера Чеферина, сообщает официальный сайт организации.

В повестку заседания был включен ряд вопросов. Одним из них было определение городов, которые примут финалы клубных турниров 2019 года – Лиги чемпионов УЕФА, женской Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Таким образом, Баку получил право провести финал Лиги Европы сезона 2018/19. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая 2019 года.

Решающий матч Лиги чемпионов, который пройдет первого июня 2019 года, доверили домашней арене мадридского «Атлетико» - «Ванда Метрополитано». Суперкубок УЕФА пройдет в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» 14 августа 2019 года.

Напомним, что Баку выдвигал свою кандидатуру на проведение одного из финалов еврокубков в 2019 году – Лиги чемпионов и Лиги Европы.

(Автор: Анвар Мамедов)