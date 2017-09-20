МИД расследует незаконный визит американских конгрессменов на оккупированные территории Азербайджана

2017-09-20 17:10 | www.oxu.az | 4

Расследуется незаконный визит членов Палаты представителей Конгресса США Фрэнка Паллоне и Тулси Гебра на оккупированные азербайджанские земли. По итогам расследования в их отношении будут приняты необходимые меры.

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы министерства внутренних дел Хикмет Гаджиев.

Он заявил, что лица, представляющие себя как члены Палаты представителей Конгресса США, долгие годы финансировались армянским лобби США и Арменией и находятся в полной зависимости от армянского лобби США.

Н.О.

