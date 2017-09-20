Госфонд развития IT-технологий Азербайджана профинансирует еще порядка 20 стартапов

2017-09-20 20:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд развития информационных технологий Азербайджана выделил 242 тысячи манатов на финансирование 21 стартапа в рамках грантовой поддержки IT-проектов, говорится в среду в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Оценка проектов проводилась в два этапа (первичная и комплексная экспертиза) и в общей сложности этот процесс занял 35 рабочих дней.



Для участия в пятом грантовом конкурсе было представлено 172 проекта, из которых первичную экспертизу прошли 150, а комплексную экспертизу прошел 71 проект.

На финансовую поддержку Госфонда могут претендовать проекты, направленные на разработку передовых программных решений, подготовку образцов IT-продуктов, развитие и коммерциализацию инновационной инфраструктуры и новых технологий, создание сетевых инфраструктур, построенных на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Максимальная сумма гранта на поддержку IT-проектов может составить 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, а крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

(Автор: Гусейн Велиев)