Саудовская Аравия снимет запрет на звонки в мессенджерах

2017-09-20 17:26 | www.oxu.az | 4

Власти Саудовской Аравии снимут запрет на голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Skype, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Би-би-си».

Министерство связи сообщило, что Voice over Internet Protocol (VoIP) будет «доступен для пользователей» с 20 сентября. Ранее власти блокировали VoIP из-за отказа от соблюдения «правил».

Незадолго до этого Snapchat заблокировал доступ к катарскому телеканалу Al Jazeera в королевстве.

Саудовские официальные лица обвинили катарскую сеть в том, что она являются «вредным и пропагандистским каналом, поддерживающим экстремизм».

Цензура в интернете в Саудовской Аравии усилилась после событий «арабской весны» в 2011 году, когда власти приняли решение заблокировать доступ к 400 тыс. веб-сайтов.

Н.О.